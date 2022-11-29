شكرا لقرائتكم خبر عن الكاحول.. من سوق العقارات لملف السياسة الدولية.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الكاحول.. من سوق العقارات لملف السياسة الدولية"، استعرض خلاله كيفية تطور فكرة "الكاحول" وانتقالها من سوق العقارات إلى ملف السياسة الدولية من خلال جماعات وحركات تتبنى الإساءة لمصر فى المحافل الدولية باسم حقوق الإنسان، وهى فكرة شيطانية للأستقواء بالخارج، ويتلقى من خلالها أموال طائلة في الداخل والخارج، وحقوقيون يكشفون مهامهم الشيطانية لمحاولة تشويه الدول.

"الكاحول" مصطلح يطلق على الشخص المستتر الذى يتم الاستعانة به من المالك الحقيقى للعقار المخالف، بدعوى أنه صاحب العقار، وذلك مقابل الحصول على مبلغ مادى، وما أن يتم مهتمته يصبح "فص ملح وداب"، وإليكم التفاصيل كاملة:

"الكاحول".. من سوق العقارات للسياسة الدولية.. جماعات وحركات تتبنى الإساءة لمصر فى المحافل الدولية باسم حقوق الإنسان.. "الكاحول" فكرة شيطانية للاستقواء بالخارج.. وحقوقيون يكشفون مهامهم الشيطانية



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