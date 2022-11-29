الجيش الصيني: إبعاد طراد أميركي مسلح بصواريخ موجّهة دخل بحر الصين الجنوبي

أعلن الجيش الصيني، اليوم الثلاثاء أنه أبعد طراداً أميركياً مسلحاً بصواريخ موجهة دخل بشكل غير قانوني المياه بالقرب من جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.
وقال تيان جونلي المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية في جيش التحرير الشعبي الصيني «تصرفات الجيش الأميركي انتهكت بشكل خطير سيادة وأمن الصين».
والسفينة المعنية هي الطراد الصاروخي «تشانسلورزفيل» الذي أبحر مؤخراً عبر مضيق تايوان، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال تيان إن دخول السفينة الأميركية المنطقة يُظهر أن الولايات المتحدة «صانع مخاطر أمنية» في بحر الصين الجنوبي.
وقالت قيادة المنطقة الجنوبية على حسابها على موقع «وي تشات» للتواصل الاجتماعي إن قوات الجيش الصيني ستبقى في حالة تأهب قصوى.
ولم يصدر بعد تعليق من الجيش الأميركي.
وتزعم الصين السيادة على كل بحر الصين الجنوبي تقريباً، فيما أصبح واحدة من العديد من بؤر التوتر في العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة.
وترفض الولايات المتحدة ما تسميه مطالبات الصين غير القانونية بالسيادة على المياه الغنية بالموارد.
ومرت السفن الحربية الأميركية عبر بحر الصين الجنوبي بوتيرة متزايدة في السنوات الأخيرة، في استعراض للقوة في مواجهة المطالب الصينية.
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