انت الان تتابع خبر بعد غياب طويل.. "اللمبي" يعود للدراما الرمضانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشف ممدوح شاهين منتج المسلسل عن تفاصيل العمل قائلا إنهم بدؤوا في التحضير له منذ عدة أشهر، لكنهم فرضوا السرية على التحضيرات كي تكون مفاجأة للجمهور، حسب تصريحه.

وأضاف شاهين في تصريحات تلفزيونية أن المسلسل من نوعية الأعمال الكوميدية المكونة من 30 حلقة، وتم الانتهاء من كتابة 20 حلقة منهم، على أن يبدأ التصوير خلال شهر تشرين الثاني.



وعن أبطال العمل أكد أنه تم التعاقد مع أكثر من فنان، لكنه سيتم الإعلان عنهم خلال الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من كافة التعاقدات.