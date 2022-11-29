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بينها وكالة الاستخبارات.. الكشف عن التشكيلات المشمولة بتغييرات وزارة الداخلية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "أوامر التغيير شملت وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق احمد ابو رغيف، ووكيل شؤون الشرطة عماد الدليمي، وقائد قوات الحدود حامد الحسيني الحدود، ومديرية مكافحة المخدرات ومديرية شرطة الطاقة، فضلا عن اثنين، من قادة الفرق بالشرطة الاتحادية".

 

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية، أوامر بتغيير المناصب العليا في الوزارة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناء على المنهاج الحكومي الذي تبناه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ، ورؤية وزير الداخلية بضرورة النهوض بواقع المؤسسة الأمنية، وتلبيةً لمتطلبات تطوير الأداء، ورفع مستوى الجاهزية، فقد صدرت ألاوامر بتغيير عدد من المناصب العليا في مفاصل الوزارة بعد اكمالهم السقف الزمني لاشغال المنصب ولرفد الوزارة بدماء جديدة".


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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