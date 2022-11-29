انت الان تتابع خبر ميسي يوضح حقيقة انتقاله الى ميامي الأمريكي ويحسم مستقبله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت مصادر مقربة من ليونيل ميسي قد نفت في وقت سابق توصله لاتفاق مع نادي إنتر ميامي الأمريكي للانتقال إليه في ميركاتو الصيف نهاية الموسم، بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان، وهو ما نشرته الصحافة الإنجليزية قبل يومين.وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، في تقرير جديد لها، أن ميسي سيبقى في الملاعب الأوروبية حتى عام 2024 على الأقل، رغم وجود اهتمام حقيقي من إنتر ميامي بضمه.

وتؤكد التقارير الواردة من إنجلترا وأمريكا أن إدارة ميامي بقيادة مالك النادي ديفيد بيكهام، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، تضع ضم ميسي كأولوية قبل أي نجم آخر، رغم ارتباط اسم النادي مؤخراً بالبرتغالي كريستيانو رونالدو عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي مؤخراً.



إلا أن تألق ميسي الفني سواء في سان جيرمان أو مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم يشجع اللاعب على البقاء لفترة أطول في الملاعب الأوروبية، خاصة أن أمامه أكثر من خيار مثل العودة لبرشلونة أو التجديد لباريس.

وبحسب التقرير فإن رحيل ميسي عن الدوريات الأوروبية إن حدث سيكون إما في 2024 بعد عام من نهاية عقده الحالي مع باريس أو في 2025، قبل عام من كأس العالم 2026.

يذكر أن ميسي قد أعلن قبل مونديال قطر 2022 أن البطولة ستكون أخر كأس عالم يشارك فيها خلال مشواره الكروي، لكن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو دعاه ورونالدو للمشاركة في كأس العالم 2026 الذي من المقرر أن يقام بمشاركة 48 منتخبا.

