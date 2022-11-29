انت الان تتابع خبر وزير الصحة يؤكد الالتزام بالمعايير التدريسية لطلبة كليات الطب والتخصصات الصحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير الصحة وضمن زيارته الى مدينة الطب ببغداد ترأس اجتماعا مع الاساتذة الاطباء والاستشاريين رؤساء الفروع والمجالس العلمية وبحضور مدير عام دائرة مدينة الطب وعميد كلية الطب بجامعة بغداد".واطلع الوزير، على "الواقع الصحي في المؤسسات الصحية والتدريسية ومعوقات العمل وسبل تذليلها والاراء والمقترحات حول استحداث عدد من التخصصات في المجالس العلمية وذلك للارتقاء بالواقع الصحي بما يؤمن خدمات طبية وعلاجية كفوءة للمواطنين".

وأكد وزير الصحة على "الالتزام بالمعايير التدريسية العالية لطلبة كليات الطب والبورد العراقي والعربي والتخصصات الصحية والتمريضية لتقديم خدمات طبية وعلاجية نوعية في المؤسسات الصحية".

