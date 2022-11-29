شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خارجية النواب": مصر قدمت نموذجا رائعا فى تنظيم قمة المناخ cop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ يشهد له كل الأطراف الدولية، وكل من شاركوا لمسوا بشكل مباشر منهم الإشادة الكبيرة بها، رغم مشاركة الآلاف إلا أن مصر استطاعت تنظيمها على أكمل وجه بجانب الدور المصري في التعامل بعملية التفاوض وهو ما يمكننا القول إن مصر حققت نموذج رائع في التنظيم.

وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قمة المناخ ستعود على مصر بإيجابيات على مستوى السياسة الخارجية المصرية، ولصورة ومكانة مصر وتعزيزها على المستوى الدولي، كما سيكون له مردود على المستوى السياحي وكوجهة لسياحة المؤتمرات، ما يجعلها نقطة انطلاق لافريقيا في التعامل مع التحول الأخضر وكل السياسات التى تهدف لها الدول المختلفة من التنمية في افريفيا ما يجعلها إشارة إيجابية غاية في الأهمية.

واعتبر أنه استغلالا لنجاح هذه القمة، يجب أن يكون هناك تحرك مصري كبير من مختلف الوزارات ذات الشأن، لسرعة تنفيذ ما أسفر عنه من المؤتمر من توأمة او تعاون مشترك والقدرة على وجود متابعة حثيثة لما أسفر عنه المؤتمر من نتائج وهو ما يقع عاتق الحكومة في هذا الشأن.

وأشار" الخولى " إلى أهمية تواصل نواب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصرى مع نواب برلمانات العالم على أرضية التغيرات المناخية، فضلا عن الأحزاب السياسية الدولية المهتمة بملف التغيرات المناخية".