انت الان تتابع خبر كبسولة "أوريون" تصل إلى أقصى مسافة من الأرض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت ناسا عبر تويتر: "وصلنا إلى أقصى مسافة من الأرض". وقطعت الكبسولة مسافة 432 ألف كيلومتر عن الأرض، وهي أطول مسافة تقطعها مركبة فضائية مصنوعة للركاب من البشر.

وقبل أيام فقط، حطمت أوريون رقماً قياسياً سجلته "أبولو 13" في عام 1970 عندما وصلت إلى بقعة تبعد نحو 400 ألف كيلومتر عن كوكبنا الأم بعد دخولها مدار القمر.



ومن المتوقع أن تعود أوريون إلى الأرض في 11 كانون الأول المقبل بعد نحو مليوني كيلومتر من الطيران.

ولا يوجد بشر على متن كبسولة أوريون، ومن المقرر أن ينضم رواد الفضاء إلى مهمة "أرتميس 2" في عام 2024. وبعد أشهر من التأجيلات، انطلقت مهمة "أرتميس 1" لأول رحلة تجريبية لها في 16 تشرين الثاني.

وهذه هي المرة الأولى التي تقترب فيها مركبة فضائية من القمر منذ برنامج أبوللو التابع لناسا قبل 50 عاماً، في رحلة تجريبية تبلغ تكلفتها 4.1 مليار دولار.



وتهدف مهمة أرتميس التابعة لناسا إلى هبوط رواد فضاء أمريكيين على سطح القمر مرة أخرى لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عاماً.

وتأخذ مهمة أرتميس الأولى، وهي غير مأهولة، المركبة الفضائية أوريون على بعد 64 ألف كيلومتر من القمر من أجل إظهار قدراتها. وبعد نحو أربعة إلى ستة أسابيع، ستنتهي المهمة باختبار قدرة أوريون على العودة بأمان إلى الأرض.

وسيتبع ذلك "أرتميس 2"، أول مهمة مأهولة لأوريون في رحلات الفضاء. وسيكون الهبوط على سطح القمر بمثابة الذروة لبعثات أرتميس.

وتم تخصيص هذا الحدث التاريخي في الأصل لعام 2024، ومن المقرر حالياً أن يجري ذلك في أقرب وقت ممكن من عام 2025.

وستنقل المهمة أربعة رواد فضاء إلى مدار قمري في مركبة الفضاء أوريون، حيث سينتقل اثنان منهم، أحدهما على الأقل امرأة، إلى مركبة هبوط تابعة لشركة سبيس إكس للاقتراب النهائي من القمر.

