انت الان تتابع خبر طقس العراق.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المنطقة الشمالية ستشهد خلال الايام الأربع المقبلة طقسا غائما جزئيا مع تساقط امطار خفيفة، ودرجات حرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضافت، أن "الطقس في المنطقة الوسطى غائم جزئي مع امطار رعدية ودرجات حرارة مقاربة لليوم السابق".



وأشارت الهيئة الى، ان "المنطقة الجنوبية وخلال الايام الاربع المقبلة ستشهد فرصة لتساقط امطار خفيف، وطقس صحو مع بعض الغيوم".

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