انت الان تتابع خبر إتلاف 17 ألف دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور في اليابان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقررت السلطات أيضا فرض حظر على نقل الحيوانات في منطقة الـ 10 كيلومترات حول المزرعة، حيث تم اكتشاف الفيروس، وذلك لغرض منع انتشار العدوى.

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان اكتشفت في الفترة الأخيرة عدة بؤر لفيروس إنفلونزا الطيور في شمال وشمال شرقي وغرب وشرق البلاد، حيث تم التخلص مما مجموعه أكثر من مليوني دجاجة.

