انت الان تتابع خبر السوداني يصل طهران في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز،، أن الاخير "وصل مطار طهران الدولي في زيارة رسمية الى الجمهورية الإسلامية".

وكشفت مصادر سياسية عن معلومات أولية تخص زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إيران.وقالت المصادر لـ الخليج 365، إن "الزيارة جاءت بدعوة رسمية من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

وأضاف أن "الوفد المرافق لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضم كل من: وزير الخارجية، وزير النفط، مستشار الامن القومي، مدير مكتب رئيس الوزراء، المستشار الاقتصادي، مدير المصرف العراقي للتجارة".

وأشار الى أن "الزيارة ستبحث مسارات العلاقة بين الجانبين بمختلف المجالات"، لافتا الى أن "محمد شياع السوداني سيلتقي بكل عناوين القيادة الايرانية وبمقدمتهم المرشد الأعلى والرئيس الايراني".



وكان مكتب رئيس الوزراء قد اعلن، في وقت سابق، عن مغادرة السوداني العاصمة بغداد متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية.