انت الان تتابع خبر أمير العموري نجم "ذا فويس كيدز" يعلن زواجه (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأخفى أمير هوية عروسه المحجبة عن المتابعين، حيث ظهرت وهي تدير ظهرها للكاميرا مرتديةً فستان الزفاف الأبيض، بينما ظهر هو بشكل واضح ممسكًا بباقة ورود بيضاء.
وعلق الفنان الشاب على الصور قائلا: "رزقني الله بك.. وأيقنتُ أنكِ أجمل أرزاقي...ما في مبروك يا حبايبي".
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الخبر السعيد، متمنين له ولزوجته حياة سعيدة.
وعلق الفنان الشاب على الصور قائلا: "رزقني الله بك.. وأيقنتُ أنكِ أجمل أرزاقي...ما في مبروك يا حبايبي".
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الخبر السعيد، متمنين له ولزوجته حياة سعيدة.
وأمير عموري من مواليد مدينة إدلب السورية، كان قد شارك في برنامج The voice kids عام 2016 ووقتها كان يبلغ من العمر 13 عاما، وكان ضمن فريق الفنان تامر حسني.
يذكر أن أمير غنى عدة أغان خاصة به، وتعلم العزف على العديد من الآلات الموسيقية كالعود والبيانو مع متابعة دراسته وذلك خلال مسيرته الفنية خلال السبعة أعوام منذ انتهاء البرنامج.