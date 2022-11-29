انت الان تتابع خبر ‎ أمير العموري نجم "ذا فويس كيدز" يعلن زواجه (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأخفى أمير هوية عروسه المحجبة عن المتابعين، حيث ظهرت وهي تدير ظهرها للكاميرا مرتديةً فستان الزفاف الأبيض، بينما ظهر هو بشكل واضح ممسكًا بباقة ورود بيضاء.

‎وعلق الفنان الشاب على الصور قائلا: "رزقني الله بك.. وأيقنتُ أنكِ أجمل أرزاقي...ما في مبروك يا حبايبي".



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الخبر السعيد، متمنين له ولزوجته حياة سعيدة.

‎وأمير عموري من مواليد مدينة إدلب السورية، كان قد شارك في برنامج The voice kids عام 2016 ووقتها كان يبلغ من العمر 13 عاما، وكان ضمن فريق الفنان تامر حسني.

‎يذكر أن أمير غنى عدة أغان خاصة به، وتعلم العزف على العديد من الآلات الموسيقية كالعود والبيانو مع متابعة دراسته وذلك خلال مسيرته الفنية خلال السبعة أعوام منذ انتهاء البرنامج.