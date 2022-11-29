شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين قرار علاج على نفقة للدولة منذ يناير 2022.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى قطاع الصحة باهتمام غير مسبوق على مدار الـ8 سنوات الماضية، وذلك بإطلاق الدولة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات التي واجهت نقص وتدنى للمستوى.

وحرصت الدولة المصرية على إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.

وتمثلت أبرز الجهود المقدمة في إطار المبادرات الرئاسية طبقا لما أعلنته الحكومة، ووزارة الصحة أمام البرلمان:

-18 مليونا و700 ألف خدمة صحية تم تقديمها للمواطنين بتكلفة تجاوزت 11 مليار جنيه من يناير 2022.

-1.3 مليون حالة إجراء جراحي تمت منذ بدء المبادرة حتى 23 نوفمبر الماضي ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

-خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 23 نوفمبر الجاري، حيث بلغ عدد القرارات للعلاج على نفقة الدولة خلال هذه الفترة 3.1 مليون قرار لخدمة 1.9 مليون مريض، بتكلفة 12.6 مليار.

-استمرارية دعم مبادرات «100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات.

-إطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.

-مصر أصبحت أول دولة على مستوى العالم تصل للهدف الذى وضعته منظمة الصحة العالمية للقضاء على الفيروسات الكبدية بحلول 2030، وقبل المدة المحددة بـ10 سنوات.