شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تطالب بالإبقاء على العمل بمبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن يبقى البنك المركزي على مبادرته لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

أضاف وكيل الصناعة بمجلس النواب، أن استمرار المبادرة بالنسبه للصناعات المتوسطة يساعد فى تشجيع المصانع على التوسع واستقدام ماكينات بقدرات انتاجيه عالية مما يرفع معدلات الإنتاج، ويزيد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وتشجيع المصانع على توطين المنتج المحلي لتخفيض فاتورة الاستيراد.

ونوه عوض الله أن الصناعة هي قاطرة التنمية وتمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي فيجب تقديم كل الدعم الصناعة والصناع من أجل تحقيق الرؤية التصديرية للإدارة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار.