انت الان تتابع خبر نادين نجيم تعلن خطوبتها بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

وتابعت:" وبتتمنولي اخسرن تفه على تربيتكم وما حدا بهل الدني بفرقني عن ولادي لانه بالقانون و برا القانون انا امرأة مطلقة حرة و بحقلي عيش و حب و اتزوج. خلصنا بقا منكم! عيب عليكم".

وأضافت:" كلكن هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس وكرامات الناس! صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة و حتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا بس هل الشي ما بيعني انكم تستغلوني لنية بشعة وبعدكم مفكرين انه بهل الطريقة بخسر ولادي".

ويبدو من خلال التعليق الذي كتبته نادين على الفيديو أنها اضطرت إلى الاعلان عن خطوبتها، خاصة بعد أن أعربت عن انزعاجها الشديد من انتشار فيديو لها بصحبة خطيبها في الحفل، وجاء تعليق نادين كالتالي.. "يلي عم حاول يستهبل و يصور على اساس عم يزعجني بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو : هيدا خطيبي و انا حرة بحياتي و ما حدا خصه و من هلىء بقلكم لعبوا غيرها و جربوا حظكم مرة اخرى . يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس".

بغداد - ياسين صفوان - وظهرت نادين برفقة خطيبها خلال تواجدهما في إحدى الحفلات الغنائية، وهما في حالة من الفرحة والسعادة.

حظي التعليق الذي كتبته نادين نسيب على الفيديو بدعم كبير من قبل عدد من المشاهير.

كما ساندها أيضاً خطيبها ناريغ نارباكيان في تعليق قال من خلاله "إنهم يعتقدون أنهم جميعًا لا يمكن المساس بهم.. هم مخطئون سنتعامل معهم بالقانون أحبك جدا".

لترد عليه نادين في تعليق آخر قائلة "حفظنا الله دائما وبارك حياتنا معاً".

وكانت الفنانة نادين نجيم قد كشفت خلال استضافتها في برنامج "مع الشريان" عن موقفها من الزواج مجددا والمعايير التي أصبحت تضعها حاليا في حالة التفكير في الارتباط من جديد بعد انفصالها عن زوجها الأول.

وقالت خلال اللقاء إن "فكرتها عن الزواج تغيرت بعد تجربة زواجها الأولى التي خاضتها وهي تبلغ من العمر 27 عامًا".

وأكدت أنه في الوقت الحالي مقاييسها للزواج تغيرت كما تغيرت نظرتها للرجل، لأنها تعلمت كثيرًا من تجربتها الأولى، لافتة إلى أن "الخطأ يكون من الطرفين ولا يمكن أن يتحمله طرف دون الآخر".

وذكرت أنها "ترى ضرورة أن تكون فترة التعارف بين الطرفين أطول"، خاصة أن تجربة زواجها السابق لم تستغرق فترة تعارف سوى 6 أشهر.

وسبق أن أكدت الفنانة نجيم أن طلاقها من زوجها أخذ منها وقتًا للتفكير فيه وحسمه، رغم أنها لم تكن سعيدة، ومنحت الكثير من الفرص لزوجها السابق.