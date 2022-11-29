بعد واقعة تغيير العلم.. مدرب المنتخب الأمريكي يعتذر للجماهير الإيرانية

وعرض الاتحاد الأمريكي، السبت، منشورا به ترتيب المجموعة الثانية يوضح مباريات الفريق في دور المجموعات بكأس العالم 2022، حيث ظهر العلم الإيراني بألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء فقط، وبدون شعار الدولة الإسلامية.وتحدث غريغ برهالتر يوم الاثنين عن حذف الشعار من علم إيران، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أمريكا وإيران، قائلا: "أحيانا تكون الأمور خارجة عن سيطرتنا"، مضيفا: "نحن لا نركز على تلك الأشياء الخارجية، وكل ما يمكننا فعله هو الاعتذار نيابة عن اللاعبين والجهاز، لكن هذا ليس شيئا كنا جزءا منه".

وتابع: "لم تكن لدينا أي فكرة عما نشره اتحاد كرة القدم الأمريكي، اللاعبون والجهاز الفني لم يكونوا على علم بذلك، بالنسبة لنا ينصب تركيزنا على هذه المباراة، التي تقام يوم الثلاثاء"، وأكمل: "بالطبع أفكارنا مع الشعب الإيراني والبلد كله، والجميع".



وذكر غريغ برهالتر أن "الفوز بالمباراة، يجب أن يكون في عقلية مجموعتنا، لا نريد ارتكاب أخطاء الماضي".

ويلعب المنتخب الأمريكي ضد نظيره الإيراني في ختام دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، وفي مواجهة حاسمة ستحدد المتأهل منهما للدور الثاني.

يذكر أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم بعث برسالة إلكترونية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يطالب فيها باتخاذ "إجراءات جادة" ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم من جراء قيام الأخير بنشر صورة غير حقيقية للعلم الرسمي الإيراني.

