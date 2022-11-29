انت الان تتابع خبر كأس العالم.. مباريات مصيرية وتصادمات قوية أبرزها إيران وأمريكا اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مباريات اليوم الثلاثاء تشهد مواجهة بين منتخبي إنجلترا وويلز، في إطار مواجهات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من كأس العالم 2022، كما يلعب المنتخب الأمريكي أمام نظيره الإيراني، بنفس المجموعة.

وفي المجموعة الأولى، يواجه منتخب قطر ضيفه هولندا، كما يلعب المنتخب السنغالي أمام نظيره الإكوادوري، في إحدى أهم مباريات اليوم الثلاثاء، لأنها ستكون حاسمة ومصيرية لمعرفة المتأهل منهما إلى الدور الموالي.



مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2022 الثلاثاء 29 نوفمبر:

مباراة قطر وهولندا في تمام الساعة 6 مساءً.

مباراة السنغال والإكوادور في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة إنجلترا وويلز في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة إيران والولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة 10 مساءً.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم 2022؟



مباراة قطر وهولندا تُنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس HD 1، وقناة الكأس إكسترا 1 HD، وتطبيق "تود" المتخصص في البث المباشر، وخدمة "بي إن كونكت".

مباراة السنغال والإكوادور تُنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس HD2، وقناة الكأس إكسترا 2 HD، وتطبيق "تود" المتخصص في البث المباشر، وخدمة "بي إن كونكت".

مباراة إنجلترا وويلز تُنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس HD1، وقناة الكأس إكسترا 1 HD، وتطبيق "تود" المتخصص في البث المباشر، وخدمة "بي إن كونكت".

مباراة إيران والولايات المتحدة الأمريكية تُنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس HD2، وقناة الكأس إكسترا 2 HD، وتطبيق "تود" المتخصص في البث المباشر، وخدمة "بي إن كونكت".

من هو حكم مباراة قطر وهولندا اليوم في كأس العالم 2022؟

مباراة قطر وهولندا اليوم الثلاثاء، في كأس العالم 2022، سيقودها الحكم الجامبي باكاري جاساما، بمساعدة الكاميروني إلفوس نوب والمصري محمود أحمد أبوالرجال، فيما سيتولى الصيني ما نينج مهمة الحكم الرابع.

غرفة الفار سيقودها الحكم المغربي رضوان جيد بمساعدة مواطنه عادل زوراق، أما تقنية التسلل فإنها ستكون من مهام الجزائري مقران جوراري بمساعدة خوليو باسكونان من التشيلي.

حكم مباراة السنغال والإكوادور اليوم في كأس العالم 2022

مباراة السنغال والإكوادور اليوم الثلاثاء، في كأس العالم 2022، سيقودها الحكم الفرنسي كليمنت توربين، بمساعدة مواطنيه نيكولاس دانوس وسيريل جرينجور، فيما سيتولى الروماني إستيفان كوفاتشس مهمة الحكم الرابع.

غرفة الفار سيقودها الحكم الفرنسي جيروم بريسارد بمساعدة مواطنه بينوا مييوت، أما تقنية التسلل فإنها ستكون من مهام الإيطالي سيرو كاربون بمساعدة درو فيتشر من بيرو.

حكم مباراة إنجلترا وويلز اليوم في كأس العالم 2022

مباراة إنجلترا وويلز اليوم الثلاثاء، في كأس العالم 2022، سيقودها الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتش، بمساعدة مواطنيه توماس كلانكنيتش وأندراز كوفاكيتش، فيما ستتولى اليابانية يوشيمي ياماشيتا مهمة الحكم الرابع.

غرفة الفار سيقودها الحكم الألماني ماركو فريتز بمساعدة الإيطالي باولو فاليري، أما تقنية التسلل فإنها ستكون من مهام البولندي باول سوكولينيكي بمساعدة الألماني باستيان دانكرت.

حكم مباراة أمريكا وإيران اليوم في كأس العالم 2022

مباراة أمريكا وإيران اليوم الثلاثاء، في كأس العالم 2022، سيقودها الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز، بمساعدة مواطنيه باو سيبريان وروبرتو دياز، فيما سيتولى البيروفي كيفين أورتيجا مهمة الحكم الرابع.

غرفة الفار سيقودها الحكم الإسباني خوان مارتينيز بمساعدة مواطنه ريكاردو دي بورجيس، أما تقنية التسلل فإنها ستكون من مهام البرازيلي نويزا باك باول سوكولينيكي بمساعدة الإسباني أليجاندرو هيرنانديز.