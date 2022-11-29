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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب سواحل اليونان

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا للمعلومات الصادرة عن إدارة الكوارث والطوارئ، تم تسجيل زلزال بقوة 4.7 درجة في بحر إيجه في الساعة 7.32 صباحا.

ووقع الزلزال على بعد 56 كيلومترا شمال شرقي أثينا، في البحر، بالقرب من جزيرة إيبويا، وعلى عمق 2 كيلومتر.


وقبل ذلك بساعات تم تسجيل عدة هزات صغيرة بقوة 2-2.5 درجة في هذه المنطقة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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