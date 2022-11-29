انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب سواحل اليونان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا للمعلومات الصادرة عن إدارة الكوارث والطوارئ، تم تسجيل زلزال بقوة 4.7 درجة في بحر إيجه في الساعة 7.32 صباحا.

ووقع الزلزال على بعد 56 كيلومترا شمال شرقي أثينا، في البحر، بالقرب من جزيرة إيبويا، وعلى عمق 2 كيلومتر.



وقبل ذلك بساعات تم تسجيل عدة هزات صغيرة بقوة 2-2.5 درجة في هذه المنطقة.