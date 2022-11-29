انت الان تتابع خبر بزيارة رسمية.. السوداني يغادر بغداد متوجهاً الى طهران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء غادر، اليوم الاثنين، العاصمة بغداد باتجاه العاصة الايرانية طهران".

وأضاف، ان "الزيارة جاءت بعد دعوة الجانب الايراني للسوداني".



وفي وقت سابق، تلقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، دعوة رسمية لزيارة ايران بعد لقاءه بالسفير الايراني في العاصمة بغداد.