انت الان تتابع خبر برونو أم رونالدو.. "فيفا" يحسم جدل هدف البرتغال "المثير" ضد الأوروغواي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رأسية رونالدو

بدأت القصة عندما احتسب حكم المباراة الهدف لصالح رونالدو باعتباره من استقبل الكرة برأسية رائعة غير بها مسار الكرة داخل الشباك، وهو ما لم يشكك فيه أحد خاصة بعد الاحتفال الكبير من قبل رونالدو بالهدف، وكان بمثابة التأكيد أنه مسجل الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 54.



الفيفا يتدخل

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تدخل ليحسم الجدل الذي دار في العالم بكامله، حيث تناقلت وسائل الإعلام صور الهدف بين مشكك ومؤكد، ويعلن عبر حسابه الرسمي أن الهدف سجله برونو، بعد المراجعة الدقيقة له.

أرقام برونو

شهدت المباراة أيضاً تميزاً كاملاً للنجم البرتغالي برونو فيرنانديز، الذي أضاف ثاني أهداف بلاده، ليدخل تاريخ المنتخب البرتغالي، ويسجل عدداً من الأرقام المهمة في مسيرته مع منتخب البرتغال، حيث بات ثاني أكثر لاعب مساهمة للأهداف في كأس العالم قطر 2022. حيث أسهم بـ 4 أهداف أقل بهدف واحد من كيليان مبابي، الذي أسهم بخمسة أهداف.



تأهل غالٍ

تأهل المنتخب البرتغالي لدور الستة عشرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، وذلك بعد فوزه على أوروغواي 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بالمسابقة.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد منتخب أوروغواي عند نقطة واحدة في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف كوريا الجنوبية، فيما يحتل منتخب غانا المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.

ويختتم المنتخب البرتغالي مواجهاته بدور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب منتخب أوروغواي مع نظيره الغاني في اليوم نفسه.