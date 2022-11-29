شكرا لقرائتكم خبر عن أحد شباب سيوة: "حياة كريمة" غيرت شكل الحياة بالواحة بالمشروعات العملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود جبريل، أحد شباب واحة سيوة، إن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بذلت مجهودات ضخمة فى الواحة، مضيفا أنه تم تنفيذ الكثير من المشروعات التى طالب بها أهالى الواحة منذ زمن بعيد، وأن الرئيس السيسى استجاب لمطالب أهالى الواحة.

وأضاف محمود جبريل فى تصريحات له، أن الواحة تشهد الآن الكثير من الإنجازات والمشروعات القومية من إقامة الصرف الصحى والطرق و بناء المدارس، والطريق المزدوج الذى يربط بين محافظة مطروح وواحة سيوة، متابعا: "مشاريع طالبنا بها منذ أكثر من ثلاثين عام حتى أكرمنا الله بالرئيس السيسى الذى وضع سيوة على خريطة السياحة العالمية، نلمس كافة الإنجازات التى تتم فى الواحة، المشاريع التى طالبنا بها بدأت تتحقق أمام أعيننا فى عهد الرئيس السيسى".

ووجه محمود جبريل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على جميع المشاريع التى تتم فى واحة سيوة، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تقوم بدور فعال فى الواحة، وغيرت شكل الحياة بالواحة بالمشروعات العملاقة التى تنفذها.