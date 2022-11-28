جاويش أوغلو: تركيا ومصر قد تعيدان تعيين السفراء في الأشهر المقبلة

28 نوفمبر , 2022
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الإثنين، أن تركيا ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيدان تعيين سفيرين «في الأشهر المقبلة».
وقال أوغلو للصحافيين في أنقرة إن البلدين قد يستأنفان المشاورات الدبلوماسية بقيادة نائبي وزيري الخارجية في إطار عملية التطبيع «قريباً».
وبعد سنوات من التوتر في العلاقات، صافح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر هذا الشهر، فيما وصفته الرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية.
وقال إردوغان أمس إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين وإن المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك.
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