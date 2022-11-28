انت الان تتابع خبر ماسك يكشف: آبل هددت بإبعاد تويتر من آب ستور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار ماسك في تغريدة على "تويتر" إلى أن "آبل أوقفت الإعلانات على "تويتر"، متسائلا: "هل يكرهون حرية التعبير في أمريكا؟".

وأضاف في تغريدة أخرى، أن "آبل" هددت كذلك بإبعاد "تويتر" من "آب ستور"، لكنها لم تطلعنا على السبب".



ووجه سؤالا إلى المستخدمين: "هل تعرفون أن "آبل" تفرض ضريبة نسبتها 30% على كل ما تشترونه في "آب ستور".

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد أفادت بأن الوكالات الرائدة للإعلانات التجارية علقت نشر إعلاناتها على "تويتر" بسبب مواقف ماسك غير القابلة للتنبؤ بشأن إدارته للشركة.