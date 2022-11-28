انت الان تتابع خبر مونديال قطر.. هذه فرص العرب ببلوغ دور الـ16 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتمسك 3 منتخبات عربية، بفرص التأهل لدور الـ16 من مونديال 2022، بعد انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات، فما هي فرص كل منهم بالتفصيل.



المنتخب القطري هو المنتخب العربي الوحيد الذي ودع المونديال، بينما يتمسك المنتخب التونسي بأمل "ضئيل"، بينما تبدو الفرصة مواتية لكل من السعودية والمغرب بالتأهل للدور المقبل. كيف يستطيع كل من المنتخبات العربية العبور من دور المجموعات في المباراة الأخيرة.



قطر

ودعت المونديال ولا فرصة لها بالتأهل لدور الـ16. ودعت المونديال ولا فرصة لها بالتأهل لدور الـ16.

تونس

تتأهل تونس لدور الـ16 في حال الانتصار على فرنسا، وتعادل أستراليا والدنمارك.

تتأهل تونس لدور الـ16 في حال الانتصار على فرنسا، وانتصار الدنمارك على أستراليا، بشرط أن يكون انتصار تونس أكبر من انتصار الدنمارك من ناحية فارق الأهداف.

السعودية

تتأهل السعودية لدور الـ16 في حال الانتصار على المكسيك.

تتأهل السعودية لدور الـ16 في حال التعادل مع المكسيك، وانتصار بولندا على الأرجنتين.

تتأهل السعودية لدور الـ16 في حال التعادل مع المكسيك، وانتصار الأرجنتين على بولندا بفارق 4 أهداف.

المغرب

يتأهل المغرب لدور الـ16 في حال الانتصار على كندا.

يتأهل المغرب لدور الـ16 في حال التعادل مع كندا.

يتأهل المغرب لدور الـ16 في حال الخسارة من كندا بأي نتيجة، وانتصار كرواتيا على بلجيكا.

يتأهل المغرب لدور الـ16 في حال الخسارة من كندا بفارق أقل من 3 أهداف، وتعادل كرواتيا وبلجيكا.

يتأهل المغرب لدور الـ16 في حال الخسارة من كندا، وانتصار بلجيكا على كرواتيا، بشرط أن تكون نتيجة المغرب "أفضل" من نتيجة كرواتيا من ناحية الأهداف.