شكرا لقرائتكم خبر وزيرة الإعلام الباكستانية: إرث عمران خان كارثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة «اسوشيتد برس أوف» الباكستانية عن الوزيرة قولها في بيان «إن الحكومة تحاول إصلاح الكارثة التي ارتكبها عمران خان خلال ولايته الكارثية التي استمرت أربعة أعوام».وتابعت «إن التضخم وتدمير الاقتصاد والعلاقات الخارجية، بجانب الدين التاريخي، هي كلها إرث عمران خان».
وأضافت «إن التركيز الحكومي ينصب على المشكلات التي يواجهها الشعب» مؤكدة «نحن ملتزمون بـأجندة واضحة لتنمية وازدهار باكستان».
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الإعلام الباكستانية: إرث عمران خان كارثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.