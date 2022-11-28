شكرا لقرائتكم خبر وزيرة الإعلام الباكستانية: إرث عمران خان كارثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنكزيب «إن رئيس حركة إنصاف الباكستانية عمران خان أصبح غير ذي صلة بالأوضاع السياسية ولم يعد طرفا في النظام السياسي».

ونقلت وكالة «اسوشيتد برس أوف» الباكستانية عن الوزيرة قولها في بيان «إن الحكومة تحاول إصلاح الكارثة التي ارتكبها عمران خان خلال ولايته الكارثية التي استمرت أربعة أعوام».

وتابعت «إن التضخم وتدمير الاقتصاد والعلاقات الخارجية، بجانب الدين التاريخي، هي كلها إرث عمران خان».

وأضافت «إن التركيز الحكومي ينصب على المشكلات التي يواجهها الشعب» مؤكدة «نحن ملتزمون بـأجندة واضحة لتنمية وازدهار باكستان».