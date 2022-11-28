مقتل 40 متمردا بورونديا شرق الكونغو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد جيشا الكونغو وبوروندي بأن القوات الكونغولية تمكنت من قتل 40 متمردا بورونديا مسلحا داخل الأراضي الكونغولية.

وجرى العثور على أفراد الميليشيات، الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى ميليشيات قوات التحرير الوطنية، خلال عملية عسكرية مشتركة بين الكونغو وبوروندي، في مقاطعة كيفو الجنوبية بشرق الكونغو، الجمعة.

وتقدر الولايات المتحدة أن حوالي 130 جماعة مسلحة مختلفة تنشط في شرقي الكونغو، وهي منطقة يقطنها نحو 90 مليون شخص.

ويسعى كثيرون للسيطرة على الموارد الطبيعية الثمينة، التي يمكن استغلالها أو التنقيب عنها في المنطقة.