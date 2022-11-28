17 ألف باكستاني يستفيدون من حقائب الجسر السعودي

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وتأتي المساعدات ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدعم الشعب الباكستاني عقب موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من المدن والأقاليم بباكستان.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تسليم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان، حيث جرى أمس تسليم 2.464 حقيبة شتوية للمتضررين، استفاد منها 17.248 شخصا في مناطق شهدادكوت، وبدين، ودادو، وجامشورو بإقليم السند.وتأتي المساعدات ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدعم الشعب الباكستاني عقب موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من المدن والأقاليم بباكستان.

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