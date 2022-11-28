محاضرات طائفية بدلا من كأس العالم في اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت ميليشيات الحوثي الإرهابية إجراءات قمعية جديدة على ملاك الاستراحات والمقاهي والفنادق في مناطق سيطرتها، تزامنا مع فعاليات بطولة كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر. وقال مصدر محلي إن جماعة الحوثي فرضت قسرا بث حزمة من المحاضرات الطائفية والأدعية والزوامل، التي تمجد الجماعة، بين المباريات وفي فترة ما بين الشوطين، وهددت ملاك الاستراحات والمقاهي في صنعاء والحديدة، وذمار وإب بالحبس في حال رفضوا هذه التعليمات.

في غضون ذلك، نفذ طلاب وطالبات الدفعة الثانية طب بشري بجامعة عمران وقفة احتجاجية ضد تردي مستوى سير عملية التعليم والتدريب السريري، ورفعوا لافتات نددت بما سموه الوضع الكارثي لسير عملية التدريب السريري في مستشفيات محافظة عمران، وافتقادهم إلى أبسط مقومات التعليم، وعدم وجود خـطة دراسية لهم.

وشكا المحتجون من تجاهل قيادة جامعة عمران لمطالبهم المتكررة ورفضها الاستجابة لهم بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للتدريب السريري بمستشفيات المحافظة رغم إضافة رسوم الدائرة السريريـة منذ السنين الأولى بهدف تحسين الدائرة السريرية، وطالب الطلبة بتوفير كادر تعليمي متخصص ذي كفاءة وخبرة لتدريبهم والنهوض بالطب والتعليم على حد سواء، في إشارة إلى التدهور المريع التعليمي والتدريبي في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

إلى ذلك دمرت القوات المشتركة منصة إطلاق صواريخ للحوثيين جنوبي محافظة الحديدة»، وقالت القوات المشتركة، في بيان مقتضب، إنه «تم رصد منصة إطلاق الصواريخ لحظة استهدافها قرية الدنين الآهلة بالسكان، غرب مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة».

وأكد أن وحدة المدفعية دمرت أيضا أهدافا عسكرية أخرى للحوثيين بينها مربض مدفعية، بقصف مركز حققت فيه إصابات مباشرة ودمرتها بالكامل.. في ضربات اعتبرها ردا على استهداف المدنيين.

من جهة أخرى، لقي القيادي الحوثي المكنى «أبو العز الجرموزي»، قائد شرطة رداع المعين من قبل ميليشيات الحوثي، مصرعه فجر أمس وأصيب آخرون في اشتباكات مع مسلحين قبليين من قبيلة الجوفي، في الشارع العام بمدينة رداع، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن،

وكانت ميليشيات الحوثي اعترفت في وقت سابق، بمصرع 9 من قياداتها بينهم ضابطان ينتحلان رتبة عقيد وذلك بمعارك مع قوات الشرعية، وذكرت وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحوثي، أن الميليشيات أجرت عديد عمليات التشييع لقتلاها في عدة محافظات يمنية منهم 9 قتلى شيعتهم في أمانة العاصمة وحدها وتمنحهم رتبا عسكرية مختلفة وذلك خلال يوم واحد.

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