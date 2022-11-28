64 % من سكان غزة يواجهون الفقر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصد مؤتمر في مدينة غزة أمس تداعيات جسيمة لمضي 16 عاما من حصار إسرائيل للقطاع الساحلي الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة.

واستعرض المشاركون في المؤتمر، الذي نظمه مجلس العلاقات الدولية بالتعاون مع لجنة متابعة العمل الحكومي التابعة لحركة حماس في غزة، تقريرا حقوقيا عن التدهور الإنساني في القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي.

وذكر التقرير أن قطاع غزة الذي يعد من أكثر المناطق السكانية اكتظاظا في العالم كون مساحته لا تتجاوز 360 كم2، بلغ معدل الفقر فيه 64%، فيما 33% من سكانه يعيشون في فقر مدقع.

وأشار إلى أن ما يقرب من 51% من سكان قطاع غزة يعانون من البطالة بينما تصل معدلات البطالة في صفوف الشباب إلى 71%، في حين أن 90% من المياه الجوفية المتوفرة لهم غير صالحة للشرب. وأكد التقرير أن حصار إسرائيل «خلف آثارا عميقة على الأحوال المعيشية في القطاع امتدت إلى الأوضاع الاجتماعية والبنية التحتية والظروف الاقتصادية والخدمات الصحية والتعليمية».

من جهته، قال نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، محمد هاشم الفرا خلال المؤتمر، أن سكان القطاع «يعانون في كل المجالات بفعل الحصار الإسرائيلي ويحرمون من أبسط حقوقه في السكن والدواء».

وذكر أن القطاع الصناعي والإنتاجي تعرض لشلل كبير، فيما تم إغلاق أكثر من 80% من المصانع بفعل الحصار، فضلا عن تداعيات وخيمة لنسبة العجز الكهربائي التي وصلت لأكثر من 50%.

بدوره، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة غازي حمد، «إن الحصار الإسرائيلي خلق حياة مليئة بالضغط والتوتر، وقوض فرص توفر الحد الأدنى من الخدمات للسكان بما يشكل عقابا جماعيا عليهم». وتحدث في المؤتمر نشطاء من ماليزيا وتركيا وإيرلندا ودول أخرى، وسط دعوات إلى ممارسة ضغط دولي على إسرائيل لإنهاء حصارها على غزة ورفع ما تفرضه من قيود على حرية الحركة للأفراد والبضائع من وإلى معابر القطاع.

الفقر في غزة:

