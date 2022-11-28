1.7 مليون إصابة بالملاريا خلال 10 أشهر بالسودان

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ونقلت أوتشا عن وزارة الصحة السودانية تسجيل 2708 حالات حصبة مشتبه بها، بما في ذلك 1038 حالة مؤكدة. كما تم الإبلاغ عن 1068 حالة إصابة بحمى الضنك، بما في ذلك 8 حالات وفاة، ولا يزال الإبلاغ مستمرا عن الحالات من 28 منطقة محلية في 8 ولايات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان «أوتشا» أنه من يناير إلى أوائل أكتوبر الماضي، تم الإبلاغ عن أكثر من 1.7 مليون حالة ملاريا في جميع أنحاء السودان، متجاوزة عتبة الوباء في 12 ولاية.ونقلت أوتشا عن وزارة الصحة السودانية تسجيل 2708 حالات حصبة مشتبه بها، بما في ذلك 1038 حالة مؤكدة. كما تم الإبلاغ عن 1068 حالة إصابة بحمى الضنك، بما في ذلك 8 حالات وفاة، ولا يزال الإبلاغ مستمرا عن الحالات من 28 منطقة محلية في 8 ولايات.

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