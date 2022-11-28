الحجرف: حريصون على تعزيز التعاون مع الصين

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وأشار إلى أنه بحث خلال لقائه مع سفير الصين لدى السعودية اتشن وي تشينغ، بالرياض أمس، مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض آخر مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنميتها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف حرص دول مجلس التعاون على تعزيز أوجه التعاون والصداقة مع الصين في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة.وأشار إلى أنه بحث خلال لقائه مع سفير الصين لدى السعودية اتشن وي تشينغ، بالرياض أمس، مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض آخر مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنميتها.

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