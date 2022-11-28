محاكمة 3 رؤساء وزراء في قضية فساد بالجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس بمحكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية محاكمة مسؤولين كبار سابقين في قضية فساد. ويحاكم أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد، 3 رؤساء وزراء سابقين، وهم نور الدين بدوي، وأحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال. كما يحاكم 7 وزراء سابقين، هم وزير الصناعة الهارب عبدالسلام بوشوارب، ووزير المساهمات وترقية الاستثمار عبدالحميد طمار، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، ووزير الأشغال العمومية عمار غول، ووزيرا الري والموارد المائية حسين نسيب، وأرزقي براقي، ووزير المالية محمد لوكال، إضافة إلى 3 ولاة (محافظين). كما يحاكم 7 وزراء سابقين، هم وزير الصناعة الهارب عبدالسلام بوشوارب، ووزير المساهمات وترقية الاستثمار عبدالحميد طمار، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، ووزير الأشغال العمومية عمار غول، ووزيرا الري والموارد المائية حسين نسيب، وأرزقي براقي، ووزير المالية محمد لوكال، إضافة إلى 3 ولاة (محافظين).

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