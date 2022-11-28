سقوط 10 في هجوم إرهابي على فندق بمقديشو

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وقال ضابط الشرطة محمد ظاهر «إن من بين الضحايا شخصين يحملان جنسية مزدوجة «صومالية وبريطانية»، وأن الفندق الذي يحظى بشعبية بين السياسيين، استمر تحت الحصار فترة طويلة».وقالت الشرطة «إن وزير الأمن الداخلي الصومالي أحمد محمد دوديش أصيب أيضا في الهجوم»، وذكرت ميليشيات حركة الشباب الإرهابية، أن قتالا اندلع داخل الفندق.
وجاء هجوم مقديشو بعد يومين من عملية واسعة النطاق للجيش الصومالي في وسط البلاد قتل فيها ما لا يقل عن 100 من مقاتلي حركة الشباب، بينهم 10 من قادة الميليشيات بحسب القوات المسلحة.
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