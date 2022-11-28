شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإذاعى السيد الغضبان عن عمر يناهز 94 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية لينا الغضبان عن وفاة والدها الإذاعى الكبير السيد الغضبان اليوم عن عمر يناهز 94 عاما، والمقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا الثلاثاء بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الظهر حسبما أعلنت ابنته عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"

ويعد السيد الغضبان من قدامى الاذاعيين فى مصر، حيث تخرج من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1953،ثم التحق بالعمل فى الإذاعة عام 1954 وعمل كمراسل للإذاعة المصرية فى لبنان فى الستينيات والسبعينيات وحصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من جمهورية مصر العربية كما حصل على وسام الأرز اللبنانى بدرجة فارس.