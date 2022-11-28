شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح بإضافة رئيس "التنظيم وإلادارة" بعضوية المجلس القومي للأجور بقانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتعاون لجنة القوى العاملة مع الجهاز ودورها فى العديد من القضايا العمالية، وكافة الأمور الطارئة، كما أثنى على تضمين مشروع القانون حزمة مالية تشمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وصندوق الخدمات الاجتماعية، وقال أن هناك صندوق إعانات الطوارئ للعمال ويقترح إدراجه فى مشروع قانون العمل بدلا من أفراده بقانون خاص مستقل.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وذلك للاستماع إلى رأى بعض الجهات المعنية بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور حسن شحاتة - وزير القوى العاملة، والدكتور صالح الشـيخ - رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وآخرين.

وأكد الشيخ، على أهمية قاعدة البيانات فى حصر عدد العمالة خاصة غير المنتظمة، وتوفير فرص عمل لهم، مشيرا إلى أن كافة المسابقات يتم الإعلان عنها واجتيازها من خلال نظام الكترونى دون تدخل العامل البشرى.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أهمية توحيد المصطلحات الواردة فى مشروع القانون، وعلى سبيل المثال الاستقرار على لفظ عمال بدلا من عاملين حتى لا يختلط الأمر بين المخاطبين بين القوانين المختلفة.

واقترح أن يشمل تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والمجلس القومى للأجور عضوية رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كعضو أصيل باللجنة، بدلا من دعوته كجهة ذات خبرة كما هو معمول به الآن.

ولفت إلى المادة (14) من مشروع القانون والتى تختص بنطاق سريان التدريب والتشغيل؛ مميزة أربعة فئات (الراغبون فى العمل، والاشخاص المتدرجون، والراغبون للتأهيل، والتلمذة الصناعية)، مقترحا أن يعاد النظر فى صياغة المادة، بحيث تمنح الأولوية فى التشغيل لمن هم من ذوى الإعاقة أو المتدرجون، باعتبار أن كل فئة من الفئات التى أشارت إليها المادة يمكن أن تتضمن مثل هؤلاء الراغبين فى العمل من ذوى الهمم.

من جانبه، أشار سعيد عرفة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أهمية مشروع القانون، إلا أنه اقترح إعادة النظر فى إمكانية دمج بعض المجالس العليا أو الصناديق بالشكل الذى يحد من عددها الوارد فى مشروع القانون بما يعد بخمسة مجالس عليا.

كما تناول الحديث عن شركات إلحاق العمالة بالخارج، والتدريب التحويلى وهدفه فى ثقل مهارات العمالة الفنية بسوق العمل.

وأشار إلى ضرورة منح مكافآت مالية لمن يحصلون على مؤهل أعلى أثناء الخدمة دون تحويلهم إلى إداريين، وذلك من أجل الحفاظ على العمالة الفنية والإبقاء على التوازن فى سوق العمل.

وأشار رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية إلى أهمية مشروع قانون العمل باعتباره قانون محورى يعمل على ربط طرفى العملية الإنتاجية (العامل- صاحب العمل).

وفى نهاية الاجتماع، أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، على أن جميع الملاحظات التى تمت الإشارة إليها فى اجتماع اللجنة أو تلك التى سترد إليها مكتوبة، سيتم وضعها تحت نظر اللجنة المشتركة أثناء نظرها مشروع القانون، بحيث تكون محل نظر ودراسة واعتبار، فى سبيل الخروج بمشروع قانون متوازن.