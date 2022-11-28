شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب": انتهينا من دراسة قانون حماية المنافسة والمشروع يشجع المستثمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من دراسة مشروع الحكومة بشأن حماية المنافسة، موضحا أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات على القانون المقدم من الحكومة، حيث اعتبر أن القانون يعمل على تشجيع الكيانات الاقتصادية ومواده تعزز من المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضاف سليمان، أن القانون يعمل علي رفع الكفاءة الاقتصاديه للأسواق كما يساعد في جذب و تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية للأسواق المصرية حيث أصبحت أكثر تنافسيه وبموجب تشريعات تحميها .

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى حماية المستهلك والمواطن من الضغوط الاحتكارية و توفير البدائل السلعيه والخدمية وله حرية اتخاذ قراراته بنفسه وطبقا لاحتياجاته من بين البدائل المتاحه .

وقال "سليمان" إن هذا القانون من القوانين التي تعمل علي تهيئه البيئه الاستثمارية وتعزيز المنافسه ومناخ الاستثمار ، كما يعمل هذا القانون علي إزالة عوائق الدخول للأسواق النوعية.