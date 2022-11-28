انت الان تتابع خبر أردوغان بشأن "العمليات العسكرية": لن نطلب إذناً من أحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أردوغان في أعقاب اجتماع للحكومة التركية في أنقرة، اليوم الاثنين: "وصلتنا الرسالة من الهجوم الإرهابي في اسطنبول، ونفهمها بشكل واضح للغاية، ونحارب المنظمات الإرهابية بشكل فعال، وسنواصل ذلك".

وأضاف أن "الرد الحقيقي على الهجمات الإرهابية يتم الآن على الأرض"، مؤكدا أن تركيا "ملتزمة" بمواصلة أعمالها حتى "القضاء على آخر إرهابي" على الحدود الجنوبية لتركيا.



وأشار إلى أن هدف تركيا إقامة "حزام أمني" بعرض 30 كلم على الحدود الجنوبية، وأن الأحداث الأخيرة تؤكد "أهمية وأحقية" رغبتها في إقامة الحزام الأمني هذا.

وأكد أردوغان أن "الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية لن تثنينا عن الاستمرار بما نفعله أو تغيير مواقفنا"، مضيفا أن أنقرة "لن تطلب إذنا من أحد لحماية حدودها".

وتابع: "يجب على من يتحدثون عن القانون والحقوق أن ينظروا للإرهابيين ولداعمي المنظمات الإرهابية في بلادهم"، مضيفا: "لسنا مضطرين لتحمل رياء الجهات الداعمة للمنظمات الإرهابية، والتي تلعب لعبة تغيير أسماء تلك المنظمات".



وأردف الرئيس التركي أنه "لا يتعين على أي طرف أن ينزعج من عمليات تركيا العسكرية خارج حدود بلادنا... فتاريخنا خال من المجازر والمذابح والتهديد".

يذكر أن تركيا أطلقت في 20 نوفمبر الجاري عملية "المخلب السيف" ضد الوحدات الكردية في شمال سوريا والعراق.