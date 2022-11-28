شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى مصر للإعلام يكرم عددا من الصحفيين منهم محمد أبو الغيط وجعفر عبد الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم منتدى مصر للإعلام عددا من الصحفيين في نهاية فعاليات اليوم الثانى من المنتدى مساء اليوم الاثنين.

وجاء في مقدمة المكرمين الزميل محمد أبو الغيط الصحفي الاستقصائي، وتسلم عنه الجائزة معاذ شهاب.

كما كرم منتدى مصر للإعلام الصحفي جعفر عبد الكريم مقدم برنامج جعفر توك عبر فضائية دويتشه فيلا.

واختتم منتدى مصر للاعلام فعالياته اليوم الإثنين بعد عدد من الجلسات استمر علي مدار يومين ناقشت عدد من القضايا الخاصة بالإعلام.