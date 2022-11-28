قائد غانا يذكر أوروجواي بمونديال 2010: سنحرمكم من التأهل

توعد قائد منتخب غانا أندريه آيو، اليوم الاثنين، منتخب أوروجواي والفوز عليه في المباراة التي ستجمعهما في إطار الجولة الثالثة والختامية من المجموعة الثامنة من كأس العالم المقامة حاليا في قطر .