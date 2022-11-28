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قائد غانا يذكر أوروجواي بمونديال 2010: سنحرمكم من التأهل

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439527-638052523547805612.jpg
كأس العالم فيفا 2022

2022-11-28 | 18:10

قائد غانا يذكر أوروجواي بمونديال 2010: سنحرمكم من التأهل

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توعد قائد منتخب غانا أندريه آيو، اليوم الاثنين، منتخب أوروجواي والفوز عليه في المباراة التي ستجمعهما في إطار الجولة الثالثة والختامية من المجموعة الثامنة من كأس العالم المقامة حاليا في قطر .
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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