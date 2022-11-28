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انت الان تتابع خبر قائد غانا يذكر أوروجواي بمونديال 2010: سنحرمكم من التأهل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439527-638052523547805612.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-28 | 18:10
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توعد قائد منتخب غانا أندريه آيو، اليوم الاثنين، منتخب أوروجواي والفوز عليه في المباراة التي ستجمعهما في إطار الجولة الثالثة والختامية من المجموعة الثامنة من كأس العالم المقامة حاليا في قطر .
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد