انت الان تتابع خبر في النجف.. اعتقال 18 شخصاً بقضايا مخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، الاثنين، عن اعتقال 18 شخصاً بقضايا مخدرات في النجف.

وقالت المكافحة في بيان، إنه "‏‎بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في النجف الاشرف وبتوجيه من مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء (احمد صالح الزركاني) وباشراف العقيد (نصر محمد رضا) مدير مديرية شؤون مخدرات النجف تلقي القبض على (18) متهما وتضبط بحوزتهم على مواد مخدرة وأدوات تعاطي مختلفة".

وأضاف البيان أنه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28 و32 مخدرات)".