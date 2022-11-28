لقاء استمر 45 دقيقة.. صحيفة إسرائيلية تعلّق على مصافحة السيسي وأردوغان في قطر

الشارقة - اميمة ياسر -

علّقت صحيفة إسرائيلية على اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في قطر، وذلك على هامش حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022.

ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن اللقاء الذي تم بين السيسي وأردوغان يعتبر إنجازا بين القاهرة وأنقرة وسيفتح الباب أمام لقاءات أخرى.

وأضافت الصحيفة أن اللقاء بين الزعيمين في قطر أثار الرغبة في إزالة الرواسب بعد تسع سنوات من القطيعة بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأتراك أعربوا عن سعادتهم وارتياحهم بهذه اللقاء.

وفي وقت سابق الأحد، قال أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إنه سيلتقي مرة أخرى بالسيسي.

وأوضح أردوغان أنه لقاءه بالرئيس السيسي في قطر استمر قرابة 45 دقيقة، مضيفاً أنه بعد محادثات بين البلدين على المستوى الوزاري سيلتقي مع السيسي مرة أخرى.

وتابع الرئيس التركي: "في ذلك المساء اتخذنا خطوة لحل المشكلة التي نشأت منذ تسع سنوات، بفضل وساطة أمير قطر".