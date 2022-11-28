شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" توصى بموافاتها بجميع مراحل التنفيذ بمستشفيات العدوة وبنى مزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائب زين الأطناوي، الأول بشأن تشغيل مستشفى مغاغة التخصصي"، والثاني بشأن "إنهاء الأعمال بمستشفيات العدوة وبنى مزار المركزي".

وأوضح النائب الدكتور زين العابدين الاطناوي، مقدم الاقتراح برغبة، أنه من المتوقع أن تخدم مستشفى مغاغة التخصصي جميع مراكز المحافظة وفقاً للتصور والرؤية التي تم وضعها لإنشاء منشأة طبية كاملة طبقاً للمعايير الطبية الحديثة، حيث تم تخصيص 5 أفدنة بأرض ملك الإرشاء الزراعي داخل مركز ومدينة مغاغة بمساحة إجمالية تقدر 19600 متر تقريباً، وتم إسناد تنفيذ المشروع بالفعل تحت إشراف جهاز التعمير والاسكان، وتم تسليم الموقع لجهاز التعمير بتاريخ 19/12/2021، وإلى الآن لم يتم البدء بأي إنشاءات داخل الموقع مما يؤثر على الخدمات التي سوف تقدما للمواطنين، وقد كان من المقرر وفقاً للرؤية الموضوعة أن يتم تشغيل المستشفى بحلول عام ديسمبر 2023.

وأشاد النائب زين الاطناوي بالطفرة الطبية النوعية التي حدثت في محافظة المنيا خلال الفترة الأخيرة منذ عام 2020، والتي جاء وفق توجيهات القيادة السياسية الواعية نحو توجيه الخدمات للأماكن الأكثر احتياجاً.

ومن جانبهم، أوضح ممثلو الحكومة أن الوزارة تحرص دائماً على تقديم أفضل الخدمات الصحية بكافة المحافظات وأنه تم وضع البرنامج الوظيفى للمستشفى طبقاً لطبيعتها وبما يناسب الكثافة السكانية فيها، وفى القريب سوف يتم توفير كافة الخدمات الصحية التي تفى باحتياجات المحافظة بشكل عام والمركز بصفة خاصة، مؤكداً أن الوزارة تسير وفق الخريطة الصحية لكل محافظة.

وتابعوا: بالنسبة لمستشفى مغاغة التخصصى تتم وفق الجدول الزمنى المحدد للإنشاءات والتجهيزات اللازمة لتنفيذها، كما يتم العمل على تدبير كافة القوى البشرية اللازمة لتشغيل مستشفيات المحافظة سواء أطباء أو تمريض من خلال زيادة عدد مدارس ومعاهد التمريض وكذا تبادل الخدمات بين بعض تخصصات الأطباء لسد عجز الأطباء في التخصصات النادرة.

كما أكدوا أن الوزارة دائماً على قدر المسئولية في مواجهة أي تقصير لتوفير الخدمات الطبية في كافة المستشفيات، وللعلم لم تتوقف هذه المستشفى عن تقديم الخدمة للمواطنين، وأن الموعد المحدد للانتهاء من أعمال مستشفى مغاغة التخصصى سيكون خلال 18 شهر اعتباراً من 6/2022، وأنه يتم دراسة احتياج كل محافظة على حدة حسب طبيعتها ومتطلباتها ومن ثم يتم توفير الأماكن وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة بما يتفق والاشتراطات الصحية.

ومن جانبهم، طالب أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بضرورة وجود خطة شاملة لتطوير كافة القطاعات على مستوى الجمهورية تواكب التغيير والتطور الطبي العالمى، والسعى للوصول بزيادة عدد الأسرة المطلوبة لكل عدد من المواطنين.

كما اقترح أعضاء اللجنة، إيجاد حل جذرى لحماية الأطباء عند ممارسة المهنة ومنحهم كافة المميزات التي تبقيهم في البلاد حتى لا نواجه عجز دائم في عدد الأطباء ومن ثم نستوردهم.

وأوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بضرورة موافاة اللجنة بخطة الوزارة للنهوض بالخدمات الصحية على مستوى الجمهورية لتتفق والمعايير الطبية الصحيحة وكافة الاحصائيات التي توضح الوصول لمعدلات القياس العالمية.

وفيما يخص المقترح الثاني، أوضح النائب زين العابدين الاطناوي، أن هذا الاقتراح برغبة تم تقديمه خلال دور الانعقاد الماضي ولم يناقش ولذا فقد قمت بتجديده مع بداية دور الانعقاد الحالي، وخلال هذه الفترة قامت وزارة الصحة بالبدء في اعمال تطوير وإنشاء المباني بمستشفيات العدوة وبنى مزار المركزي في محافظة المنيا بمعدلات تنفيذ جيدة إلى حد كبير

وطالب بسرعة الانتهاء من تنفيذ هذه المنشآت الصحية والتي من المتوقع أن تخدم أكثر من مليون نسمة داخل المركزين من أبناء المحافظة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين في البحث عن تلقي الخدمات الصحية بالمراكز المجاورة.

أوضح ممثلو الحكومة أن وزارة الصحة قامت بمعالجة كافة المعوقات المتعلقة بعملية التنفيذ والتي تتم من خلال المرحلة الثانية من مبادرة حياه كريمة، وأن نسبة التنفيذ في مستشفى العدوة بلغت نحو 48%، وفي مستشفى بني مزار بلغت نحو 28%، ومن المتوقع وفقاً للجدول الزمني تسليم هذه المستشفيات في آخر شهر ديسمبر 2023.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة موافاة اللجنة بجميع مراحل التنفيذ المختلفة على ارض الواقع وموعد التسليم النهائي وبدء التشغيل.

جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة والتنمية المحلية وممثل عن محافظة المنيا ومحافظة الوادي الجديد ، رئيس قطاع الرعاية العلاجية ،الدكتور حازم أبو العباس مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، والدكتور محمد نادی مدير مديرية الشئون الصحية بالمنيا مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ،المهندس عماد حلمي مدير وحدة المشروعات بالادارة المركزية للمشروعات ، والمستشار أنور أبو سحلي الإدارة العامه للتصال السياسي والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية.وسكرتير عام محافظة المنيا .