شكرا لقرائتكم خبر عن عكاشة لـ"كلام فى السياسة": الصين وروسيا أول من تحدثا عن النظام العالمى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أولمبياد بكين شهدت وثيقة مطولة خرجت من الصين وروسيا، ولأول مرة تفصح الصين بلهجة متقدمة مع روسيا، واللذان تحدثا سويا عن النظام العالمى الجديد، وكانوا ينظرون إلى المستقبل هل سنذهب إلى حرب أم إلى استجابة لمطالب روسيا وضروراتها الأمنية.

وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال برنامج "كلام فى السياسة" الذى يقدمه الإعلامى أحمد الطاهرى على قناة إكسترا نيوز، أن العالم دخل إلى الحرب الروسية الأوكرانية وانقلب المشهد وأننا أصبحنا أمام حرب تقليدية من دولة تدخل دولة أخرى، وأن المعسكر الغربى يقف فى صف الدولة الثانية ويعتبر أن الحرب حربه.

ولفت إلى أن العالم أصبح أمام أقطاب دولية متصارعة، لم يكن أحد يظن قبل شهور قليلة من هذه الأحداث أنه من الممكن أن ندخل هذا المشهد العنيف، مشيرا إلى أنه ربما نحن نقف فى وسط تداعياته، موضحا أن روسيا وأوكرانيا تحدثا حول إشراك عناصر من المرتزقة وشركات أمن خاصة وشركات عسكرية خاصة، وشركات حراسات.