شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ يستقبل نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، نجوين دوك هاي نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية، والوفد المرافق له أثناء زيارته لمصر.

وأعرب أبو شقة في بداية اللقاء، عن ترحيبه بالوفد الفيتنامي، معرباً عن تقديره واعتزازه بالعلاقات المصرية الفيتنامية، وأشاد بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين التي تعود إلى 1993 والتي شهدت زيارة الزعيم التاريخي "هوشي منا " ثلاث مرات قبل هذا التاريخ، وشهدت العلاقات في الفترة الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي زخماً كبيراً، منوها عن زيارة الرئيس التاريخية لفيتنام سبتمبر 2017 على رأس وفد ضم عدد من الوزارات المعنية، وأعقبها زيارة الرئيس الفيتنامي الي القاهره أغسطس 2018.

ولفت "أبو شقة" خلال اللقاء إلى أن العلاقات الدبلوماسية والتعاون المتبادل بين البلدين له عظيم الأثر، ومثمناً دعم فيتنام لمصر خلال عضويتها في مجلس الأمن وكذلك في قضيتها العادلة في أزمة سد النهضة باعتبار أن البلدين هما دولتا مصب لأنهار عابرة للحدود، مشيدا بدور فيتنام في الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية .

وأشار "أبو شقة" إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي الذي بني دولة ديمقراطية عصرية حديثة هى الجمهورية الجديدة التي يسودها الاستقرار الأمني، والتي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم وسلطت الأضواء علي خطورته، واستطاعت أن تقضي عليه، بالإضافة إلى نجاحها في تنظيم قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ .

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية عن شكر وتقديره وعظيم امتنانه لحفاوة الاستقبال من جانب مجلس الشيوخ المصري، مؤكدا علي عمق العلاقات المصرية الفيتنامية الثنائية، وموضحا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون في كافة المجالات، لما تكنه فيتنام لجمهورية مصر العربية، ودورها المحوري الكبير عبر التاريخ، في منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية .