شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة": الرئيس السيسي مقتنع بكون المرأة درعا واقيا للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الحقوق التي حصلت عليها المرأة في عهد القيادة السياسية لم يسبق الحصول عليه من قبل، قائله: "أشهد أمام الله وأمام الجميع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مقتنع بأن المرأة كانت الدرع الواقي للدولة المصرية في الفترة الماضية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند ممدوح، بشأن صورة المرأة في المناهج التعليمية، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم.

وأشارت مرسي، إلي ما حققته المرأة من نجاحات في قطاع التعليم، لاسيما وأن أي عصر تنويري يبدأ في مناهج التعليم وتطويرها، كاشفة عن انخفاض نسبة الأمية بصورة كبيرة، وتلاشي الفجوة في التسرب من التعليم، وارتفاع نسبة السيدات في التعليم العالي.

ونوهت مرسي، إلي أن آخر نسبة مساهمة المرأة في البحث العلمي خلال الـ10 سنوات الأخيرة بلغت 43%، فضلا عن حصول 31 % من براءات الاختراع للسيدات.