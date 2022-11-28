تُدار من دبي.. تفكيك "عصابة مخدرات ضخمة" في أوروبا في عملية استغرق التخطيط لها عامين



أعلنت شرطة الاتحاد الأوروبي، الإثنين 28 أكتوبر/تشرين الثاني 2022، أنها ساعدت في تنسيق عملية لضبط تنظيم عصابات يدار من عناصر في الإمارات العربية المتحدة، ويعتقد أنه يتحكم فيما يصل إلى ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا.



الوكالة قالت إن الشرطة اعتقلت 49 مشتبهاً بهم في مداهمات في بلجيكا وفرنسا وهولندا وإسبانيا والإمارات في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني.



فيما أضافت في بيان أن "حجم تهريب الكوكايين إلى أوروبا الذي يسيطر عليه المشتبه بهم ويديرونه كان هائلاً"، مضيفة أنه تم ضبط أكثر من 30 طناً من المخدرات خلال التحقيقات.



بحسب وكالة رويترز، فإن عملية تنسيق المداهمات أطلق عليها اسم "ديزرت لايت" وتم التخطيط لها على مدى عامين.



وقالت يوروبول إن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لعبت أيضاً دوراً في إسقاط المنظمة، التي كانت متورطة أيضاً في غسيل الأموال، بحسب صحيفة independent البريطانية.



كما أكدت الوكالة الأوروبية أن "حجم استيراد الكوكايين إلى أوروبا تحت سيطرة وقيادة المشتبه بهم كان هائلاً"، موضحة أن المشتبه بهم استخدموا اتصالات مشفرة من أجل تنظيم شحنات المخدرات.



يذكر أن هولندا عادة ما يتم فيها تنفيذ عمليات الاعتقال، فقد ألقي القبض على 14 مشتبهاً بهم في عام 2021.



اليوروبول أوضحت أن ستة أشخاص وصفتهم بـ"أهداف عالية القيمة" تم اعتقالهم في دبي، على ارتباط بهولندا، إضافة إلى شخصَين على صلة بإسبانيا وآخرَين على ارتباط بفرنسا، كما أكد ممثلو الادعاء الهولنديون أنهم سيطلبون من الإمارات العربية المتحدة تسليم المشتبه بهم.



معلومات عن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم

بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن أحد المشتبه بهم رجل يبلغ من العمر 37 عاماً يحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، وتم احتجازه بشبهة استيراد آلاف الكيلوغرامات من الكوكايين إلى هولندا في عامي 2020 و2021.



كما أفاد الادعاء العام في هولندا في بيان أن "هذه جرائم جنائية خطرة ترتبط بالتهريب الدولي للمخدرات، خصوصاً من أمريكا الجنوبية عبر مرفأي أنتويرب وروتردام".



أما مشتبه آخر فهو شخص في الأربعين من عمره يحمل الجنسيتين الهولندية والبوسنية.



وقال المصدر إن المشتبه بهم الهولنديين على صلة برضوان تاغي، الذي اعتقل في دبي عام 2019 ويحاكم الآن في هولندا.



يذكر أن تاغي متهم بإدارة مجموعة ضخمة لتهريب الكوكايين في أمستردام ويواجه تهماً من بينها القتل.



(وكالات)