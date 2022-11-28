انت الان تتابع خبر الخارجية الامريكية تدعو الحوثيين الى هذا الامر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان: "في هذه اللحظة الحرجة، نذكر الحوثيين بأن اليمنيين يطالبون بالسلام وليس بالعودة إلى الحرب".

والشهر الماضي أعلنت الحكومة اليمينة استهداف الحوثيين المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية بطيران مسير، وقصف ميناءي رضوم والضبة لتصدير النفط في محافظة حضرموت، دون وقوع أي أضرار بشرية أو مادية.

