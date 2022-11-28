انت الان تتابع خبر تقرير دولي يطرح توقعاً يخص نمو التجارة العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل أمانة منظمة التجارة العالمية، التي نشرت اليوم الاثنين في جنيف البيانات الفصلية لمؤشر تجارة البضائع.

وأوضحت أن هذا المؤشر مقياس تجارة السلع يبلغ الآن 96.2 نقطة على مقياس مكون من 100 نقطة، وهو أقل من المستوى الذي تم تسجيله في أغسطس من هذا العام 100 نقطة، وكما لاحظت منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، "من المرجح أن يتباطأ نمو التجارة في الأشهر الأخيرة من عام 2022 وعام 2023".



وتعزا هذه التوقعات، على وجه الخصوص، إلى المستويات المنخفضة للمؤشرات التي تميز طلبات التصدير 91.7 نقطة، والشحن الجوي 93.3 وتجارة المنتجات الإلكترونية 91، وفيما يتعلق بحركة الحاويات البحرية 99.3 نقطة وتجارة السلع 97.6 نقطة، وتبين أن الوضع أقل من المستوى الأساسي البالغ 100 نقطة.