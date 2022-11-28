انت الان تتابع خبر موسكو ترجئ محادثاتها مع واشنطن المقررة في القاهرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن مستعدة لإعادة جدولة الاجتماع في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن "استئناف عمليات التفتيش يمثل أولوية للحفاظ على معاهدة ستارت الجديدة كأداة للاستقرار".

وأكدت رويترز نقلا عن وزارة الخارجية الروسية والسفارة الأميركية أن المحادثات تم تأجيلها.

