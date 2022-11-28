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موسكو ترجئ محادثاتها مع واشنطن المقررة في القاهرة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن مستعدة لإعادة جدولة الاجتماع في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن "استئناف عمليات التفتيش يمثل أولوية للحفاظ على معاهدة ستارت الجديدة كأداة للاستقرار".

وأكدت رويترز نقلا عن وزارة الخارجية الروسية والسفارة الأميركية أن المحادثات تم تأجيلها.


وكان من المقرر أن يجتمع مسؤولون من البلدين في العاصمة المصرية في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/كانون الأول، لمناقشة استئناف عمليات التفتيش بموجب "معاهدة ستارت الجديدة" لتخفيض الأسلحة النووية، التي تم تعليقها في مارس/ آذار 2020 بسبب جائحة .
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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