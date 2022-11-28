شكرا لقرائتكم خبر عن شباب سيوة: الرئيس السيسي وضع الواحة على خريطة السياحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى عبد الرحمن، أحد شباب واحة سيوة، إن سيوة تشتهر بأنها واحة الغروب، وكذلك واحة السحر والجمال وذلك لما تمتلكه من مقومات طبيعية، سواء البحيرات الطبيعية أو بحيرات الملح والصحراء والسياحة العلاجية، وكذلك الحضارة الأمازيغية.

وأضاف مصطفى عبد الرحمن فى تصريحات له، أنه كان يطلق علي سيوة بالواحة المنسية، ولكن فى عهد الرئيس السيسى قائد السفينة وقائد مصر للنجاة، شهدنا تطور غير عادى وأصبحت الواحة المعلومة والواحة الظاهرة فى العالم، مشيرا الى أن الواحة شهدت تطور فى البنية التحتية والصرف الصحى والصرف الزراعى.

وتابع :"مشكلة الصرف الزراعى كان تؤرق الواحة حتى جاء الرئيس السيسى وحل المشكلة، لمسنا إنجازات كبيرة جدا فى الواحة فى عهد الرئيس السيسى، سيوة أصبحت من أجمل المدن ووضعت على خريطة السياحة العالمية فى عهد الرئيس بسبب ماحدث فيها من تطور، واحة سيوة تمتلك الكثير من المقومات الطبيعية".

وأشاد مصطفى عبد الرحمن، أحد شباب واحة سيوة، بالدور الكبير الذى قامت به حياة كريمة فى الواحة من محطات المياه والمبانى ومساعدة الفقراء والأيتام وبناء منازل الأهالى، مضيفا: "نشكر الرئيس السيسى على دعمه الدائم لأهالى الواحة".

وأشار محمود ابراهيم، أحد أبناء واحة سيوة، إلى أن واحة سيوة تتميز بالطبيعة الخلابة والمناطق الجميلة والسياحة العلاجية، وأنها تمتلك مقومات ومميزات كثيرة تميزها عن أى مكان آخر، مؤكدا أن سيوة تمتلك شهرة عالمية من ناحية السياحة العلاجية.

ولفت محمود إبراهيم إلى أن سيوة تحظى باهتمام ودعم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتمام بالطرق التى تودى إلى الواحة، موجها الشكر للرئيس السيسى على المجهودات التى تتم فى الواحة، داعيا الجميع لزيارة واحة السحر والجمال.